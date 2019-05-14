شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. المجلس العسكري يتهم جهات بمحاولة إجهاض الاتفاق مع قادة الاحتجاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، مقتل ضابط في الجيش خلال مواجهات في ساحة الاعتصام، متهماً جهات بمحاولة إجهاض الاتفاق مع قادة الاحتجاجات لتشكيل “مجلس سيادة” جديد يحل محل المجلس العسكري.

وجاء الإعلان بعيد توجيه النيابة العامة السودانية الاتهام للرئيس السوداني المعزول عمر البشير بـ”قتل” متظاهرين خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظامه.

قال المتحدّث باسم الحركة الاحتجاجية طه عثمان لوكالة فرانس برس: إنه “تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي، على أن تستكمل اليوم الجلسات حول نسب الهياكل (تمثيل العسكريين والمدنيين) والمدة الزمنية للفترة للانتقالية”.

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وظهرت خلافات سابقاً بين قادة الجيش وقادة الاحتجاجات على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.

وجاء الاختراق في المفاوضات بعد أن أعلن مكتب النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد أن النيابة العامة وجهت اتهاماً للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.

وكان الجيش السوداني قد أطاح بالرئيس البشير في 11 أبريل على وقع تظاهرات واحتجاجات شبه يومية كانت قد بدأت في 19 ديسمبر احتجاجاً على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

ولكن بعد إطاحة البشير وتولي مجلس عسكري الحكم تحوّلت مطالب المحتجين إلى الدعوة لقيام سلطة مدنية.