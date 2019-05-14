شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الأوضاع بشكل مفاجئ.. جرحى في إطلاق نار على المعتصمين بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اشتبكت قوات الأمن السودانية، مساء الاثنين، مع المعتصمين وأطلقت عليهم النار؛ ما أدى لإصابة 10 أشخاص بعضهم في حالة خطرة.

وأغلق المحتجون السودانيون عدداً من الطرق؛ ما دفع قوات الأمن والقوات شبه النظامية إلى الاشتباك معهم لمحاولة فض الاعتصام، بحسب وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة، عن مصادر طبية، تأكيدها أن ساحات الاعتصام شهدت تطورات مؤسفة، وأُصيب 10 أشخاص إصابات متفرقة في الأرجل، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

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وأضافت المصادر: كما اعتدت القوات على المواطنين في الشوارع الفرعية لساحات الاعتصام بالعصي والهراوات.

ذكرت “رويترز” أن هناك أنباءً حول مقتل شاب من المعتصمين بعدما أُصيب بثلاث رصاصات.

ويشهد ميدان الاعتصام في السودان حالة من الاحتقان والغضب بسبب إطلاق النيران على المعتصمين، وعزز المتواجدون هناك من تأمين أطراف الاعتصام ووضع المتاريس، وتوافد العشرات من المواطنين بعد الاشتباك على الساحة.

وتجرى مباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تسليم سِلمي للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير وتولي الجيش إدارة شؤون البلاد.