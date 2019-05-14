شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد «الحوثي» خسائر فادحة في معارك جبهة «آل حميقان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تكبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خسائر فادحة في العدد والعتاد بمعارك مع الجيش اليمني في جبهة آل حميقان بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني أن المواجهات التي استخدم فيها أنواع الأسلحة تركزت في جبال ضحوة ومنطقة الغول في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر جنوبي غرب المحافظة.

وأشار الموقع إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعدد من الجرحى.