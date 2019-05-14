الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع لمليشيا الحوثي في منطقة المصلوب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:30 صباحًا, 14 مايو 2019 م المناطق - وكالات شنت قوات الجيش اليمني اليوم هجومًا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المصلوب جنوب غربي محافظة الجوف اليمنية.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني هاجمت مجاميع حوثية، في منطقة “الحلو”، غرب مديرية المصلوب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية بينهم قيادات، لا تزال جثثهم متناثرة في موقع المواجهات.

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