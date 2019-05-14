تركيا تدرس تأجيل استلام منظومة إس- الدفاعية من #روسيا بعد طلب أمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بطارية صواريخ إس-400

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن تركيا تدرس ما إذا كانت سترجئ استلام منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 المقرر في يوليو تموز، بعد طلب جديد من الولايات المتحدة.

وستمثل هذه الخطوة في حالة حدوثها انفراجة نادرة بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الدولتين اللتين على خلاف بشأن شراء تركيا المزمع للمنظومة الروسية والذي تعارضه الولايات المتحدة.

ونفت أنقرة علانية أنها تدرس أي تأجيل لشراء منظومة إس-400 الروسية.