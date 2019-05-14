مصر تتقدم بطلب رسمي لتسجيل مشروع ضخم في موسوعة "غينيس"

أعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لموسوعة غينيس في مصر، أحمد مقلد، أن شركة "المقاولون العرب" تقدمت رسميا بطلب تسجيل أحد أكبر المشروعات القومية المصرية في الموسوعة.

وقال مقلد إن المشروع هو محور روض الفرج الجديد والذي يضم أعرض جسر معلق في العالم، وهو جسر (كوبري) تحيا مصر، والذي سيتم افتتاحه قريبا بعد انتهاء العمل.

وأوضح مقلد في بيان صحفي، إن الجسر الجديد الذي من المقرر أن يشهد افتتاحه قريبا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعد نقلة هندسية هامة لمصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى والتي يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن الحد الأدنى الذي حددته غينيس للأرقام القياسية العالمية لتحطيم هذا الرقم هو 65.235 متر، بناء على مجموعة الشروط والقواعد التي تحكم هذا الرقم القياسي.

وتمنى مقلد أن ينجح الجسر في تحقيق جميع الشروط وتجاوز الرقم المطلوب لتسجيل هذا الإنجاز الكبير، ليتخطى بذلك جسر "بورت مان" بكندا، وهو أعرض جسر معلق في العالم حاليا منذ عام 2012.