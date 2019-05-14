شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بإطلاق نار في الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الخرطوم)

قتل ضابط سوداني وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين وعدد كبير من المدنيين بجروح، في إطلاق نار وقع مساء اليوم (الإثنين)، بساحة الاعتصام في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أعلنه المجلس العسكري الحاكم، الذي اتّهم «جهات تتربص بالثورة» لم يسمّها بالوقوف خلف ما جرى.

وقال المجلس في بيان إنّ هذه المجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلّتات الأمنية الأخرى بمنطقة الاعتصام وخارجها، والتحرّش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين، مما أدّى لإستشهاد ضابط من القوات المسلحة (...) وإصابة ثلاثة أفراد أخرين، إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين.