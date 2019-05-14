شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أوروبي لتركيا من عمليات التنقيب قبالة قبرص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) تركيا من المضي قدماً في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفاً الخطة بأنها غير قانونية، ومتعهداً «بالرد بشكل مناسب». حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) تركيا من المضي قدماً في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفاً الخطة بأنها غير قانونية، ومتعهداً «بالرد بشكل مناسب». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنّ وزراء خارجية الاتحاد الـ 28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع.



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