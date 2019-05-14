شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير أسلحة للحوثيين في حجة وغريفيث يناقش اتفاق الحديدة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (حجة، الأمم المتحدة)

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الغارات استهدفت اليوم (الاثنين) تجمعات الميليشيا غربي منطقة بني حسن بمديرية عبس، فيما استهدفت أخرى مخزن أسلحة، شرقي مديرية مستبأ غرب المحافظة.

على صعيد آخر، يلتقي المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، غدًا (الثلاثاء)، الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.

وأكد بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الخاص، أن القضايا التي ستتم مناقشتها ستتضمن إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن.