شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

استعرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة اليوم (الاثنين)، تقريرًا بأهم تطورات الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ سلامة حضر اليوم اجتماع عمل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أطلعهم على الوضع في ليبيا.

من جهته قال الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على مختلف الجماعات المتحاربة في ليبيا الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، واصفاً الوضع هناك بأنه تهديد للأمن الدولي.