شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: إصابة 10 معتصمين بالرصاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

قال أطباء في العاصمة السودانية الخرطوم، أن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة، اليوم (الاثنين)، وإن بعضهم في حالة خطيرة.

وسُمع دوي إطلاق نار بالقرب من وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، بعد اشتباك قوات الأمن والقوات شبه النظامية مع المحتجين، الذين أغلقوا الطرق.