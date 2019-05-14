شكرا لقرائتكم أميركا تتعاون مع الإمارات في تحقيق واقعة تخريب السفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤول أميركي، الاثنين، أن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات في التحقيق بحادثة استهداف السفن. وقال إن "إيرانيين أو مجموعات موالية لهم استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن". وأشار إلى أن "حجم الفجوات في السفن المستهدفة يتراوح بين 5 و 10 أقدام". Advertisements ويرجح فريق عسكري أميركي أن تكون الفجوات في السفن ناجمة عن شحنات متفجرة. وذكر الفريق العسكري الأميركي أن "الفجوات في جسم السفن حدثت قرب سطح المياه وتحته مباشرة". وكشفت الإمارات، الأحد، عن تعرض عدة سفن للتخريب قبالة سواحل الفجيرة، داخل منطقة المياه الاقتصادية للبلاد.

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