شكرا لقرائتكم مجلس النواب الليبي يحظر الاخوان ويعتبرها جماعة إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صوّت مجلس النواب الليبي بـ 70 نائباً علي حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة تمهد لملاحقة أعضاء الجماعة قانونا.

وقدم عددا من النواب الى رئاسة المجلس بندا مستعجلا بضرورة إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً ارهابياً

ووفق الموقع الرسمي لمجلس النواب، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، طارق الجروشي، "إن استنجاد تنظيم الاخوان المسلمين بتركيا للتدخل العسكري في ليبيا يدل على قرب نهاية مشروعهم".

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وأوضح الجروشي أن "الأدلة و الوقائع التي يملكها الجيش الليبي تؤكد أن اغلب قادة التنظيمات الإرهابية التي هُزمت في ليبيا هي الآن بين مدينتي اسطنبول والدوحة، والتقارير تشير إلى أن هناك محاولات مستميتة للعودة الى ليبيا".

واتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تركيا بأنها الراعية والحاضنة لبقايا قادة تنظيم القاعدة وذراعهم السياسي "الاخوان"، مشيرا إلى وجود كبار قادة الإرهاب في اسطنبول من امثال الإرهابي عبدالحكيم بلحاج المكنى "أبو عبدالله الصادق"، وابو منذر الساعدي، وخالد الشريف، وعلي الصلابي، وهم من كبار قادة تنظيم القاعدة، وغيرهم الكثير ممن يتمتعون بحماية الدولة التركية تمهيدا للعب دور قادم إذا ما تمكنوا من ذلك.

وفي سياق متصل، ارجع الجروشي طلب عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عضو جماعة الاخوان، محمد مرغم، بضرورة تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا، إلى حالة الاحباط من الهزائم المتتالية التي تلقتها هذه التنظيمات الارهابية في بنغازي ودرنة واجدابيا وجنوب ليبيا والهلال النفطي.

وكشف الجروشي أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي ستتخذ إجراءات قانونية ضد عضو جماعة الاخوان، مرغم، بعد الحصول على نسخة مسجلة من تصريحه، والذي سيحال إلى مكتب المدعي العام العسكري بتهمة المساس بالأمن القومي وتهديد سلامة الدولة بدعوة دولة اجنبية للتدخل بقوة السلاح وخرق امنها.