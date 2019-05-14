الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا مجددا من التنقيب غير القانوني عن النفط قبالة قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (أ ش أ)

حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية، متعهدا "بالرد بشكل مناسب".

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الـ 28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع.

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ودعت موجيريني بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "تركيا بشكل عاجل لضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي إجراء غير قانوني سيرد عليه الاتحاد الإوروبي في شكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص".

وسبق أن وقعت قبرص عقود تنقيب مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأمريكية أكسون موبيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت في وقت سابق عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.