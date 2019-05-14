بومبيو: إيران أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط ولا نريد بدء الحرب معها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تهدف لبدء حرب مع إيران، ولكنها تهدف لتغيير سلوك القيادة الإيرانية.

وتابع بومبيو، في تصريحات صحفية نقلتها "سكاي نيوز" عربية، أن إيران هي أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وهدفنا هو إصلاح هذا الوضع.

وأشار بومبيو، إلى أن عمليات إيران الإرهابية واختباراتهم للصواريخ الباليستية زادت وأن سلوكياتهم الخبيثة تنامت بشكل كبير، عبر استخدام كيانات متعددة مثل الحوثيين وحزب الله.

وأكد بومبيو، على تصميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير سلوك إيران، مشيرًا إلى أن ما قامت به طهران حدث قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.