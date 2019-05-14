محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيخصص 1.6 مليار دولار إضافية لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، كي تتمكن من إرسال مركباتها الفضائية للقمر والمريخ.
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الإثنين: "تحت إدارتي، نعيد ناسا إلى العظمة وسنعود إلى القمر ثم المريخ، أقوم بتحديث موازنتي لتشمل 6ر1 مليار إضافية كي نتمكن من العودة للفضاء بطريقة كبيرة".
وكانت "أبولو 17" آخر البعثات التي أرسلتها "ناسا" إلى القمر، وذلك في ديسمبر 1972.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سأخصص 1.6 مليار دولار إضافية لـ(ناسا) للعودة إلى القمر والمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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