الحدث: مقتل 3 مواطنين في ساحة الاعتصام أمام مقر الجيش بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قُتل 3 مواطنين وأصيب العشرات، من المحتجين في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، الإثنين، بحسب ما أفادت به قناة "الحدث".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الإثنين، إن جهات "تتربض بالثورة" تعمل على إجهاض أي اتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري، وراء محاولة إطلاق النار بمحيط اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

وذكر شمس الدين كباشي، أن ضابطًا تابعًا للقوات المسلحة قُتل بعد أحداق إطلاق النار والانفلات الأمني في منطقة الاعتصام ومواقع أخرى بالبلاد، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين.

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وكانت النيابة العامة السودانية اتهمت الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين، بالتحريض وقتل المتظاهرين وذلك في بلاغ مقتل بابكر عبد الحميد الذي استشهد بمنطقه بري.

واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير بقايا "النظام الساقط" بالقيام بمحاولات أخيرة لفض الاعتصامات في الخرطوم وعدة مناطق أخرى، للقضاء على الثورة التي أطاحت برئيس استمر حكمه قرابة 30 عامًا.

وقالت قوى الحرية والتعبير في بيان إن الاعتداءات الأخيرة تأتي في وقت تتقدم فيه قوى الثورة نحو الانتقال إلى سلطة مدنية انتقالية تضطلع بتحقيق أهداف الحراك السوداني المستمر منذ ديسمبر الماضي.