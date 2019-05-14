كانت متزوّجة من داعشي تونسي، فرنسا تُوقف إمرأة عائدة من سوريا لإنضمامها إلى داعش

وكالات- أعلن القضاء الفرنسي أن إمرأة في السادسة والعشرين من العمر إنضمت إلى صفوف الجهاديين في سوريا في 2014 وأبعدت من تركيا الأسبوع الماضي، أتهمت رسميا لدى عودتها إلى فرنسا وسُجنت، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها شبكة "بي أف أم تي في" التلفزيونية.

وأتهمت السيدة التي أوقفت في السادس من ماي في مطار رواسي-شارل ديغول بموجب مذكرة توقيف بـ"الإنضمام إلى مجموعة إرهابية إجرامية"، في إطار تحقيق قضائي فُتح في أفريل 2017 ويستهدف إنضمامها إلى تنظيم داعش، حسب وكالة "فرانس برس" اليوم الإثنين 13 ماي 2019

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وأضافت الشبكة أن هذه المرأة المغربية - الفرنسية التي تزوجت من مقاتل تونسي توفي منذ ذلك الحين، كانت قد قالت إنها تريد تنفيذ عملية تفجير إنتحاري وسجلت على قائمة المتطوعين لإرتكاب تفجير إنتحاري.

وبعدما إستسلمت في أكتوبر 2018 للسلطات التركية، سُجنت ثم سُلمت إلى فرنسا في نهاية المطاف.