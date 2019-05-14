وكالات- أعرب المحامي السويدي لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج عن "إندهاشه" إزاء قرار إعادة فتح تحقيق أولي في تهمة إغتصاب ضد موكله.
وقال المحامي بير أي سامويلسون " من غير المعقول تعذيب شخص يقضى عقوبة السجن في أنقلترا، ويواجه طلب ترحيل للولايات المتحدة الأمريكية بسبب عمله الصحفي".
وأضاف أن طلب مشاركة أسانج في تحقيق سويدي" أمر غير معقول".
وأعرب سامويلسون عن تشككه في إمكانية إتهام أسانج في السويد بتهمة الإغتصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة / محامي أسانج يُعرب عن "إندهاشه" إزاء قرار إعادة فتح تحقيقٍ في تهمة إغتصاب ضدّ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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