متابعة / محامي أسانج يُعرب عن "إندهاشه" إزاء قرار إعادة فتح تحقيقٍ في تهمة إغتصاب ضدّ...

وكالات- أعرب المحامي السويدي لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج عن "إندهاشه" إزاء قرار إعادة فتح تحقيق أولي في تهمة إغتصاب ضد موكله.

وقال المحامي بير أي سامويلسون " من غير المعقول تعذيب شخص يقضى عقوبة السجن في أنقلترا، ويواجه طلب ترحيل للولايات المتحدة الأمريكية بسبب عمله الصحفي".

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وأضاف أن طلب مشاركة أسانج في تحقيق سويدي" أمر غير معقول".

وأعرب سامويلسون عن تشككه في إمكانية إتهام أسانج في السويد بتهمة الإغتصاب.