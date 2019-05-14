إستطلاع / 43% من الأوروبيّين يعتبرون اليمين المتطرّف "تهديدًا"

وكالات- أظهرت نتائج إستطلاع رأي في 8 بلدان أوروبية أن 43 بالمائة من مواطني الإتحاد الأوروبي يعتبرون اليمين المتطرف "تهديدا".
وأجرت الإستطلاع شركة "YouGov لإستطلاعات الرأي العام"، في كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والمجر.
وشارك في الإستطلاع 8 آلاف شخص، إعتبر 43 بالمائة منهم أن صعود اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي عموما، يشكل "تهديدًا".
وبلغت نسبة من إعتبروا اليمين المتطرف تهديدا أعلى مستوى لها في ألمانيا (56 بالمائة)، تلتها السويد (48 بالمائة)، ثم إسبانيا (45 بالمائة).
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