العراق: استكمال متطلبات بناء 73 مدرسة ضمن القرض الكويتي

أعلنت وزارة التربية في العراق، استكمال متطلبات بناء 73 مدرسة ضمن القرض المقدم من دولة الكويت.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "جرى إنجاز كافة المتطلبات الإدارية والفنية الخاصة بعملية بناء 73 مدرسة موزعة على مختلف مديرياتها العامةلبغداد والمحافظات، عن طريق قرض تقدمه دولة الكويت الشقيقة".
وأضاف البيان، أن "الخطوة تأتي لإنهاء ملف أزمة المدارس خصوصا فيما يتعلق بتزاحم أكثر من مدرسة في بناية واحدة، أو معالجة
وأوضحت التربية، أن "الوزارة عمدت إلى توزيع تلك البنايات ذات السعات المختلفة على المناطق التي تعاني من كثافة سكانية عالية، بغية توفير بيئة تربوية تساعد الطلاب على فهم وإدراك المناهج الدراسية".
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