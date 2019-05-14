بومبيو يطلع مسؤولي الناتو على التهديدات الإيرانية

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل عقبإلغائه زيارة لموسكو.
وأضاف الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، برايان هوك: "بأن إيران تمثل تهديدا متصاعدا"، متابعًا أن "الوزير
وشدد المسؤول الأمريكي، على أن "اختيار إيران بالتركيز على التهديدات كان سيئا".
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