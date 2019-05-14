بومبيو يطلع مسؤولي الناتو على التهديدات الإيرانية

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل عقب

إلغائه زيارة لموسكو.

وأضاف الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، برايان هوك: "بأن إيران تمثل تهديدا متصاعدا"، متابعًا أن "الوزير

كان يريد إطلاعهم على بعض التفاصيل وراء ما نقوله في العلن.. نعتقد أنه يجب على إيران أن تجرب المحادثات بدلا من التهديدات".

وشدد المسؤول الأمريكي، على أن "اختيار إيران بالتركيز على التهديدات كان سيئا".