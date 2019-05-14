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إصابة 10 أشخاص من المعتصمين بالرصاص في العاصمة السودانية

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 قال أطباء محليون لرويترز، إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية

الخرطوم، اليوم الاثنين، وإن بعضهم في حالة خطيرة.

وسُمع دوي إطلاق نار قرب وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بعد اشتباك قوات الأمن والقوات شبه النظامية مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق.

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