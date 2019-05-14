المحكمة العليا الأمريكية تجيز مقاضاة آبل

وجهت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين صفعة لمجموعة "أبل" من خلال السماح للمستهلكين بملاحقة المجموعة لإدارتها لمنصتها لتحميل تطبيقات متجر "أبل". وأصدرت المحكمة قرارها الذي قد تنجم عنه عواقب اقتصادية مهمة لعمالقة التكنولوجيات الحديثة بتأييد خمسة قضاة من أصل تسعة. التكنولوجيات الحديثة بتأييد خمسة قضاة من أصل تسعة. وكان أشخاص اقتنوا هاتف "آيفون" رفعوا شكوى في 2001 ضد آبل واتهموها باستغلال موقعها الحصري لبيع التطبيقات المتوفرة فقط عبر متجر آبل. وتفرض "أبل" عمولة نسبتها 30 في المئة لشراءالتطبيقات التي وضعها مستقلون، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع ويؤثر على المستهلكين. وكانت المجموعة المدعومة من مجموعات "أمازون" و"فيسبوك" و"جوجل" أكدت أنها مجرد وسيط.

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