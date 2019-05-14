تركيا تدرس تأجيل استلام الـ إس-400 الروسية بعد طلب أمريكي

كشفت وكالة رويترز، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم الاثنين، أن تركيا تدرس ما إذا كانت سترجئ استلام منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 المقرر في يوليو، بعد طلب جديد من الولايات المتحدة.
وستمثل هذه الخطوة في حالة حدوثها، انفراجا بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن حول شراء تركيا المرتقب للمنظومة الروسية.
وكانت واشنطن دعت تركيا إلى الاختيار بين المنظومة الروسية، والمقاتلات الأميركية من طراز "إف 35" التي تريد أنقرة الحصول على 100 منها.
وعلقت الولايات المتحدة في بداية أبريل تسليم المعدات الأرضية المتصلة بتشغيل طائرات "إف 35" المصممة للتواصل في الوقت الحقيقي مع الأنظمة العسكرية للناتو، بما
وتبدي الولايات المتحدة قلقا من أن تستخدم تكنولوجيا "إس 400" لجمع البيانات التكنولوجية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الناتو.
وفي وقت سابق من مايو الجاري، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن عواقب خطط تركيا لنشر منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي مثيرة للقلق، في الوقت الذي أوضحت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على تركيا إن تم ذلك.
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