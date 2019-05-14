محافظ عراقي أسبق: إيران تكمل تغلغلها في محافظة نينوى

اعتبر محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، اليوم الإثنين، أن عملية اختيار النائب منصور المرعيد محافظا لنينوى "أكملت تغلغل إيران في المحافظة".

وقال النجيفي لقناة روسيا اليوم: "لم نعترض على شخص المحافظ، بل على مجلس المحافظة الذي انتهت مدته القانونية، وهو مجلس فاسد غير مؤهل لتمثيل أهالي

نينوى. اعتراضنا أيضا على الجهات التي اشترت هذا المنصب مقابل مبالغ نقدية قُدمت لبعض أعضاء المجلس".

وأضاف أن "إيران دخلت للمحافظة ليس الآن، بل هي التي جاءت بالمحافظ المقال نوفل العاكوب وحمته، والمجموعة المدعومة من إيران

متغلغلة في الموصل، واختيار منصور المرعيد يعد إكمالا لتلك المسيرة المدعومة من إيران، رغم أن المرعيد أفضل من العاكوب على المستوى الشخصي، لكن الجهة الداعمة نفسها ولم تتغير".

وانتخب مجلس محافظة نينوى، شمالي العراق، اليوم الاثنين، المرعيد محافظا جديدا خلفا للمحافظ المقال نوفل العاكوب. والمحافظ الجديد نائب عن حركة عطاء، التي يرأسها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.