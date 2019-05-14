الدخيل ينقل تحيات الملك وولي العهد لحاكم عجمان

نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، إلى حاكم إمارة عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

جاء ذلك، خلال زيارة السفير الدخيل لحاكم إمارة عجمان في قصره، والذي حمل السفير نقل تحياته وأمنياته الطيبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة هدية إلى حاكم عجمان، تعكس مشاعر الود والإخاء بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سمو ولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي.