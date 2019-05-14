جاء ذلك، خلال زيارة السفير الدخيل لحاكم إمارة عجمان في قصره، والذي حمل السفير نقل تحياته وأمنياته الطيبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.
وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة هدية إلى حاكم عجمان، تعكس مشاعر الود والإخاء بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء سمو ولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدخيل ينقل تحيات الملك وولي العهد لحاكم عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.