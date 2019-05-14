نقلي: طفرة كبيرة تشهدها العلاقات السعودية المصرية



أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أسامة نقلي، مساء أول من أمس، بالنادي الدبلوماسي السعودي بالقاهرة، حفل إفطار بمناسبة رمضان المبارك، وذلك بحضور نُخبة من المفكرين والمثقفين، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ومالكي الصحف، وكبار الإعلاميين والفنانين المصريين. وقدم نقلي خلال الحفل التهنئة للضيوف بمناسبة رمضان المبارك، وأكد أن العلاقات السعودية المصرية تشهد طفرة كبيرة، برعاية ودعم من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي. ونوّه سفير المملكة في مصر بالتعاون الإعلامي والثقافي والفني القائم بين البلدين الشقيقين، خصوصا في ظل ما يزخر به البلدان من تراث عميق الجذور، وثقافة تاريخية وحراك كبير في المشهد الفني والإعلامي.

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