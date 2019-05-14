بومبيو يعدل وجهته ويفتح ملف إيران في بروكسل

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بروكسل، حيث سيناقش ملف إيران مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وذلك بعد أن ألغى وزير الخارجية نفسه في الأيام الماضية زيارتين إلى برلين وجرينلاند لكي يكرس جهوده للملف الإيراني.
ويأتي الحادث في المياه الإماراتية في خضم مرحلة من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، إذ أرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي-52» أُرسلت سابقا إلى منطقة الخليج.
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