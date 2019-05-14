الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية للسرطان

الضغط على الميليشيات
ودعت اللجنة المسؤولين الدوليين إلى الضغط العاجل على الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لوقف اعتداءاتها ومضايقاتها للمنظمات الإغاثية في اليمن، التي كان آخرها الاعتداء وإطلاق النار على فريق منظمة «كير» في محافظة إب والاستيلاء على 279 سلة غذائية.
نفاد الأدوية
واعتبرت اللجنة إن احتجاز الميليشيات شحنة الأدوية يهدد حياة ما يزيد على 3000 مريض بالسرطان في محافظة إب، خصوصًا بعد نفاد ما يقارب من 50% من أدوية السرطان في المركز المتخصص لعلاج الأورام السرطانية في المحافظة.
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