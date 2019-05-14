رئيس الوزراء الفلسطيني: نخوض حروباً مفروضة علينا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الإثنين، إن الشعب الفلسطيني يخوض ما سماها حروباً مفروضة عليه في أغلبها.

ودعا اشتية، خلال مشاركته في إفطار أقامته جمعية مساءلة العنف ضد الأطفال في مدينة رام الله المحتلة، إلى وحدة الفلسطينيين الداخلية في مواجهة التحديات أمام القضية الفلسطينية.

وقال "نحن، اليوم، نخوض مجموعة حروب، جزء منها بل في معظمها مفروض علينا، إذ تشن علينا إسرائيل حرب الجغرافيا، وتصادر أرضنا بشكل يومي، وبنت على أرضنا أكثر من 196 مستعمرة، فيها 711 ألف مستعمر يشكلون 24% من مجمل الذين يسكنون في الضفة الغربية وحدها".

وذكر اشتية أن إسرائيل "تشن علينا أيضاً حرب الديموجرافيا لتهجير أهلنا من مدينة القدس بكافة الأدوات والوسائل، حيث يعيش 112 ألف مقدسي من حملة هوية القدس خلف الجدار، لكننا باقون هنا ولن نرحل رغم محاولات تزوير التاريخ والرواية".

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وتابع اشتية: "بالإضافة إلى حرب الجغرافيا والديموجرافيا وتفريغ القدس، تشن علينا حرب مالية أرادتها الولايات المتحدة، أن نكون في خانة الابتزاز، وهذه الإدارة الأميركية وحليفتها إسرائيل تعتقد أنها تهزمنا بحصارها المالي وإجراءاتها بنقل سفارتها إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وحربها المالية لكي نستسلم لنقبل صفقة العار، وهذا الأمر لن يتم".

وتستعد الإدارة الأميركية، خلال الأسابيع القادمة، لطرح خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" وسط رفض فلسطيني مسبق لها.

وأوضح اشتية أن الأشهر الثلاثة القادمة "قد تكون من أصعب الشهور علينا".

يشار إلى أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره ومبعوثه للشرق الأوسط أعلن، مؤخراً، أنه سوف يتم الكشف عن خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في يونيو القادم بعد شهر رمضان.