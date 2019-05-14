4 قتلى بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية

قتل أربعة من رجال الشرطة على الأقل في انفجار قنبلة بدائية الصنع مثبتة في دراجة نارية في مدينة كويتا بغرب باكستان. وأصيب 11 شخصاً في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه. ووقع الاعتداء رغم تشديد الإجراءات الأمنية بمناسبة شهر رمضان. وقال ضياء الله لانجوف وزير داخلية إقليم بلوخستان إن تفجير اليوم استهدف رجال الشرطة المكلفين بحراسة أماكن عامة. Advertisements اقرأ أيضاً... قتلى وجرحى في هجوم على فندق سياحي في باكستان وأكد عبد الرزاق تشيما قائد الشرطة في كويتا أن جميع القتلى من رجال الشرطة. في الأسبوع الماضي، قُتل عشرة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري على عربة شرطة كانت تحرس مزار فياً مدينة لاهور التي تقع في شرق البلاد.

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