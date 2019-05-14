مؤشر بورصة قطر يفقد 5.9 % من قيمته منذ مطلع 2019

أبوظبي (مواقع إخبارية) فقد المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلساته السابقة منذ مطلع 2019 قرابة 5.9% من قيمته، بواقع 610 نقاط، بعد ختام تعاملات أمس.وتراجعت مؤشرات السوق جماعياً في جلسة أمس، يقودها «العقارات» الخاسر 4.84% متأثرا بهبوط أسهمه المتداولة بصدارة «إزدان القابضة» 6.05%، و«بروة» 3.73%، كما هبط قطاع النقل 3.61% بضغط من تراجع جميع أسهمه بصدارة «ناقلات» 3.78%، وفقد قطاع البنوك والخدمات المالية 2.56% متأثرا بهبوط 10 أسهم يتصدرها «بنك قطر الأول» 9.42%، و«البنك التجاري» 4.26%.

وبلغ حجم التداولات نحو 15,714,732 سهما، بينما سجلت قيمة التداولات نحو 328,990,677.56 ريالا.

وفقد المؤشر الرئيسي 0.99% من قيمته، تعادل 99 نقطة، هبوطاً إلى 9928 نقطة، قبل أن يواصل هبوطه في جلسة الاثنين، ليفقد 188 نقطة، ليتراجع إلى 9740 نقطة ويفقد قرابة 610 نقاط بواقع 5.9%، حيث كان يسجل في مطلع العام 10350 نقطة.

وسجلت 84% من الأسهم القطرية تراجعاً في أسعارها، ما يعادل 38 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 553 بليون ريال بخسارة 5.7 بليون نسبتها 1.02 في المئة.

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