كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعتزم لقاء رئيسي الصين وروسيا في قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيلتقي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين في أواخر يونيو في اليابان.

وتوقع الرئيس الأميركي الذي يخوض مواجهة تجارية مع بكين من زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، يوم الجمعة، أن يكون الاجتماع مع الرئيس الصيني "مثمراً".

وذكر خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء االهنغاري، فكتور أوربان، في البيت الأبيض، أنه يتوقع لقاء نظيره الروسي أيضا.

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من ناحيته، سارع الكرملين إلى الرد بسرعة، موضحا أنه لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين الزعيمين.

ويوم الاثنين، حطّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل، ملغيا رحلة مقررة لموسكو الثلاثاء، حيث التقى نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 الذي تؤكد رغبتها في الحفاظ عليه بعد انسحاب ترامب منه.

ورغم التوجه الودّي لترامب تجاه بوتن، تظل العلاقات متوترة بين واشنطن وموسكو حول عدد من المسائل الاستراتيجية من بينها الأزمة في فنزويلا والصراع في سوريا والنزاع في أوكرانيا.