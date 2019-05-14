كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف: مليشيا الحوثي لم تنفذ الاتفاق حول الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، أن مليشيا الحوثي لم تنفذ الاتفاق حول الحديدة. مشيرا ان المليشيات رفضت تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم

وقال المالكي في إيجاز صحافي ان مليشيا الحوثي تحاول استغلال اتفاق ستوكهولم لتخزين الأسلحة في الحديدة، ولا تزال تستهدف المدنيين عشوائيًا.

ولفت ان التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا. مضيفا: "نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن".

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وأشار إلى استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء.

وبث المالكي صورا لقاعدة الديلمي حيث يصنع الحوثيون طائرات مسيرة (درون).

وأفاد عن قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي.

وكشف متحدث التحالف عن وقوع أكثر من 4 آلاف انتهاك من الحوثيين في الحديدة.

وتحدث عن تدمير منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة.