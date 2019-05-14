في دردشة طريفة.. ماريا نديم تقمصت دور”الشعيبية” للرد على زوجها بعدما كشف أنها لا تجيد الطبخ !- فيديو

في دردشة طريفة مع “اليوم24″، تحدث الفنانان الزوجان، المغربية، ماريا نديم، واللبناني كاظم شماس، عن أجواء أول شهر رمضان يقضيانه مع بعضهما، وكشفا بعفوية عدم إتقان ماريا للطبخ.

وقال اللبناني كاظم إنه أحب الأكل المغربي، وما يحُضر عادة على مائدة الإفطار، لكنه أبرز أن ماريا لا تجيد الطبخ، لأنها لم تتعلمه من قبل، إذ لا تزال، حاليا، في مرحلة التعلم.

واستعارت ماريا عبارة من عبارات “الشعيبية” بطلة سلسلة “الكوبل” الشهيرة، لترد على كاظم، الذي كشف علاقتها غير الجيدة مع المطبخ.

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وأبرز “الكوبل” ماريا، وكاظم، أنهما لا يفكران، حاليا، في الإنجاب، نظرا إلى أنهما لم يوفرا بعد الظروف اللازمة لاستقبال طفلهما.

وكشفت ماريا أنها حاضرة مع زوجها في إحدى حلقات سلسلة،”VIP” ، التي تعرض على القناة الثانية، في رمضان الحالي، كما تحدثت عن المشاريع الفنية المستقبلية، التي يحضران لها.