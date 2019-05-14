في دردشة طريفة مع “اليوم24″، تحدث الفنانان الزوجان، المغربية، ماريا نديم، واللبناني كاظم شماس، عن أجواء أول شهر رمضان يقضيانه مع بعضهما، وكشفا بعفوية عدم إتقان ماريا للطبخ.
وقال اللبناني كاظم إنه أحب الأكل المغربي، وما يحُضر عادة على مائدة الإفطار، لكنه أبرز أن ماريا لا تجيد الطبخ، لأنها لم تتعلمه من قبل، إذ لا تزال، حاليا، في مرحلة التعلم.
واستعارت ماريا عبارة من عبارات “الشعيبية” بطلة سلسلة “الكوبل” الشهيرة، لترد على كاظم، الذي كشف علاقتها غير الجيدة مع المطبخ.
وأبرز “الكوبل” ماريا، وكاظم، أنهما لا يفكران، حاليا، في الإنجاب، نظرا إلى أنهما لم يوفرا بعد الظروف اللازمة لاستقبال طفلهما.
وكشفت ماريا أنها حاضرة مع زوجها في إحدى حلقات سلسلة،”VIP” ، التي تعرض على القناة الثانية، في رمضان الحالي، كما تحدثت عن المشاريع الفنية المستقبلية، التي يحضران لها.
كانت هذه تفاصيل خبر في دردشة طريفة.. ماريا نديم تقمصت دور”الشعيبية” للرد على زوجها بعدما كشف أنها لا تجيد الطبخ !- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.