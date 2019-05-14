بسبب تأجيل مباراة الوداد.. الرجاء يحتج رسميا على العصبة والجامعة ويطالب بـ “تكافؤ الفرص”

عبر نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن احتجاجه القوي، ورفضه قرار العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتأجل مباراة الوداد البيضاوي وأولمبيك خريبكة، عن مؤجل الجولة 27، وذلك إعمالا لمبدأ “تكافؤ الفرص”.

ووجه النادي الأخضر، رسالة احتجاجية للجامعة وللعصبة يحتج فيها عن هذا القرار، ويؤكد على ضرورة عدم إجراء جميع مباريات الجولتين الأخيرتين من البطولة، قبل استنفاد جميع المباريات المؤجلة.

وأصدر النادي الأخضر، مساء اليوم الإثنين، بلاغا رسميا، جاء فيه بأن ” النادي يرفض برمجة الجولة 29 من البطولة الاحترافية و يطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص”، وذلك عقب ” عقب توصل النادي ا ببرنامج الدورة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية المبرمجة ايام 17 و 18 و 20 ماي المقبل”.

وأكدت إدارة النادي أنها ” تقدمت بمراسلة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ترفض من خلالها هذه البرمجة و تطالب الهيئة المشرفة على البرمجة بإحترام مبدأ تكافؤ الفرص و معيار المنافسة الشريفة و ذلك عبر برمجة الجولتين 29 و 30 بعد اجراء جميع المباريات المؤجلة و في وقت و تاريخ موحد كما هو معمول به في مختلف الدوريات الدولية”.

وكانت العصبة الاحترافية، قد قررت اليوم الإثنين، تأجيل مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة عن الجولة 27 من البطولة، غلى وقت لاحق، حتى يتسنى للفريق الوقت الكافي للتحضير لمباراة الترجي التونسي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.