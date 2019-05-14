مسؤول أميركي: التحقيق المبدئي يظهر تورط إيران بتخريب السفن في المنطقة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن مسؤول أمريكي عن أن التقييم الأولي يشير إلى تورط إيران في الهجوم الذي استهدف ناقلات النفط في خليج عُمان بالمياه الاقتصادية الإماراتية.

وقال إن إيرانيون أو مجموعات موالية استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن.

Advertisements

وكشف المسؤول لوسائل إعلام أمريكية عن أن الفجوات في السفن المستهدفة ناجمة عن شحنات متفجرة.

وأفاد فريق عسكري أميركي مضطلع على التحقيقات الجارية بشأن الحادث، بأن حجم الفجوات في السفن المستهدفة يتراوح بين 5 أقدام و 10.

في وقت سابق أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.