الان تتابع مسؤول أميركي: التحقيق المبدئي يظهر تورط إيران بتخريب السفن في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن مسؤول أمريكي عن أن التقييم الأولي يشير إلى تورط إيران في الهجوم الذي استهدف ناقلات النفط في خليج عُمان بالمياه الاقتصادية الإماراتية.
وقال إن إيرانيون أو مجموعات موالية استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن.
وكشف المسؤول لوسائل إعلام أمريكية عن أن الفجوات في السفن المستهدفة ناجمة عن شحنات متفجرة.
وأفاد فريق عسكري أميركي مضطلع على التحقيقات الجارية بشأن الحادث، بأن حجم الفجوات في السفن المستهدفة يتراوح بين 5 أقدام و 10.
في وقت سابق أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.
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