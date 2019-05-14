الان تتابع المجلس العسكري: جهات مجهولة هاجمت المعتصمين في الخرطوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان جهات، لم يسمها، بمحاولة إجهاض الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير في السودان
وقال بيان للمجلس الثلاثاء إن جهات مجهولة هاجمت المعتصمين في الخرطوم ، وأعلن مقتل ضباط في الجيش خلال مواجهات في ساحة الاعتصام.
فيما أفادت وسائل إعلام سودانية بوقوع عشرات المصابين في ساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم، بعد إطلاق النار من مجهولين صوب منطقة الاعتصام.
وذكر بيان المجلس العسكري أن مجموعات دخلت منطقة الاعتصام وقامت بالتحريض لإطلاق النيران.
وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية تقوم بحماية المعتصمين، ويعمل المجلس العسكري حاليا مع قوى الحرية والتغيير لاحتواء الموقف في ساحة الاعتصام.
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