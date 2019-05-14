الان تتابع الشرطة السريلانكية تعلن مقتل مسلم بأعمال عنف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت الشرطة السريلانكية، الإثنين، مقتل رجل مسلم في أعمال شغب دائرة في البلاد ردا على اعتداءات استهدفت كنائس في عيد الفصح، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة العشرات.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، لفظ الرجل البالغ 45 عاما أنفاسه الأخيرة بعد وقت قصير من نقله لمستشفى في منطقة بوتالام، ليصبح أولى ضحايا المواجهات الطائفية التي دفعت السلطات لإعلان حظر تجول في أرجاء البلاد بعد مهاجمة حشود لمساجد.
جاء ذلك بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود هاجمت مساجد ومتاجر يملكها مسلمون.
كما قررت الحكومة السريلانكية حجب بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، بما في ذلك فيسبوك وواتساب، بعد حوادث عنيفة في أعقاب تفجيرات عيد القيامة.
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