عاجل.. إصابة 15 سودانيًا بالرصاص في محيط اعتصام الخرطوم

أصيب ما يقرب من 15 سودانيا، الإثنين، بالرصاص في محيط اعتصام الخرطوم وبعضهم في حالة خطرة.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن ما يقرب من 15 سودانيا أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر بمشاهدة انتشار مكثف للغاز المسيل للدموع يغطي ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني.

وأضافت أن المحتجين شرعوا في تعزيز حواجز الحجارة "المتاريس" على جنبات ساحة اعتصام الخرطوم الأربعة للتصدي لمحاولات إزالتها، إذ يعدونها صماما أمام استمرار الاعتصام.

من جانبها، ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن بقايا النظام السابق يحاول فض الاعتصامات عبر عناصرهم باستخدام الرصاص ودهس الثوار.