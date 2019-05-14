أصيب ما يقرب من 15 سودانيا، الإثنين، بالرصاص في محيط اعتصام الخرطوم وبعضهم في حالة خطرة.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن ما يقرب من 15 سودانيا أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر بمشاهدة انتشار مكثف للغاز المسيل للدموع يغطي ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني.
وأضافت أن المحتجين شرعوا في تعزيز حواجز الحجارة "المتاريس" على جنبات ساحة اعتصام الخرطوم الأربعة للتصدي لمحاولات إزالتها، إذ يعدونها صماما أمام استمرار الاعتصام.
من جانبها، ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن بقايا النظام السابق يحاول فض الاعتصامات عبر عناصرهم باستخدام الرصاص ودهس الثوار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إصابة 15 سودانيًا بالرصاص في محيط اعتصام الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.