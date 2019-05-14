شكرا لقرائتكم قاذفات أميركا لردع إيران نفذت أولى مهامها فوق الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت القيادة المركزية للقوات الجوية الاميركية، الاثنين، أن قاذفات القنابل B-52 نفذت مهمتها الأولى بطلعات جوية فوق الخليج العربي، دون الكشف عن التفاصيل.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أن القاذفات انطلقت من قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث تواصل واشنطن تجميع قواتها في الخليج، للرد على أي هجوم إيراني على مصالح أميركا وحلفائها، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

ووفقا لموقع " ذي هيل" الذي يغطي أخبار الكونغرس الأميركي، فإن قاذفات القنابل من طراز "بى -52 اتش"، التى نشرت فى الشرق الاوسط لردع ايران قامت بمهمتها الاولى، الاحد.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات الجوية في بيان مقتضب مرفقا بصور القاذفات أن"هذه هي المهمة الأولى لمجموعة القاذفات التي تم نشرها في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية من أجل الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

كما نشرت القيادة صوراً يوم الاثنين لطائرات F-15Cs و F-35As شاركت في طلعات "الردع" في المنطقة يوم الأحد.

وأظهرت الصور الطائرات F-15 و F-35 والقاذفات B-52 حين تزويدها بالوقود من قبل طائرة KC-135 في الهواء فوق موقع غير معلوم في المنطقة.

ونقل "ذي هيل"، عن المتحدثة باسم الرحلات الجوية تشمل الخليج العربي، الميجور هولي براور، قولها في رسالة بالبريد الالكتروني، إنه " تم نشر قاذفات B52 في القيادة المركزية الأميركية للدفاع عن القوات الأمريكية وردع أي عدوان".

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بي 52

وأضافت: "لقد بدؤوا بمهمة الردع في الطيران بالمنطقة، بما في ذلك فوق الخليج العربي".

وتم نشر طائرات B-52 في قاعدة العديد الجوية في قطر الأسبوع الماضي كجزء من الرد الأميركي على ما وصفته إدارة ترامب بأنها "مؤشرات وتحذيرات مقلقة وتصاعدية" من قبل إيران.

وكانت طائرات F-15 و F-35 الموجودة في المنطقة للقيام بمهام في العراق وسوريا وأفغانستان، أرسلت للخليج للانضمام للقوات الأميركية.

وفي اطار التحضيرات من أجل الرد على إيران، أرسلت إدارة ترمب أيضًا مجموعة من حاملة الطائرات " يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، بالاضافة الى نشر منظومة باتريوت والبارجة الحربية " يو إس إس أرلينغتون" إلى المنطقة.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، قال للصحافيين الجمعة: "من المهم أن تفهم ايران أن أي هجوم على الاميركيين أو مصالحها سيقابل برد مناسب".

وتزداد التوترات في المنطقة وسط تصاعد التهديدات الايرانية، خاصة وأن أصابع الاتهام في حادثة استهداف سفن تجارية بالمياه الاقليمية للإمارات، الأحد، باتت تشير الى تورط إيران، خاصة بعد إشادة صحافيين عاملين بوكالات الحرس الثوري بالهجوم الذي نسبوه لـ "أبناء المقاومة" في إشارة الى ميليشيات ايران وخلاياها في دول المنطقة.

هذا وحاولت الحكومة الإيرانية النأي بنفسها عن حادث استهداف السفن التجارية في المياه الاقليمية للإمارات، حيث دعا عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الايرانية " للكشف عن الأبعاد الدقيقة للحادث".

وحذر موسوي من " أي دسائس من جانب الأعداء لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة"، داعيا دول المنطقة " لليقظة تجاه أي مغامرة من جانب جهات اجنبية".