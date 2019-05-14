ترمب يعلن الاجتماع مع بوتين وشي خلال قمة مجموعة العشرين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أنه سيلتقي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أواخر يونيو في اليابان.

وتوقع الرئيس الأميركي الذي يخوض مواجهة تجارية مع بكين من زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الجمعة، أن يكون الاجتماع مع الرئيس الصيني "مثمراً".

ومن جانبه، أعلن الكرملين الاثنين أنّه لم يتم التوصل لاتفاق على لقاء بين بوتين وترمب خلال قمة مجموعة العشرين.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وكالة انترفاكس "لم تكن هناك اي طلبات. كما لا يوجد اي اتفاقات حتى الان".