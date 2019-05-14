ثلاثة قتلى على الاقل في انفجارات في جلال آباد

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جلال آباد: أعلنت السلطات المحلية أن ثلاثة انفجارات هزت مساء الإثنين وسط مدينة جلال أباد شرق أفغانستان ما أوقع ثلاثة قتلى و20 جريحا بحسب حصيلة أولية.

وفي رسالة للصحافة قال المتحدث بامس حاكم الولاية عطاء الله خجياني "وقعت ثلاثة انفجارات متعاقبة في تلاشي شوك" وسط العاصمة ننغرهار "قرب سيارة للشرطة".

وأضاف "لم تحدد طبيعة الانفجار. قد يكون ناجماً عن قنابل يدوية الصنع" مشيرا إلى أن الحصيلة الموقتة تفيد بسقوط ثلاثة قتلى و20 جريحا.

وحتى الآن لم تتبن أي مجموعة متمردة في أفغانستان مسؤولية الاعتداءات لكن تنظيم الدولة الإسلامية وطالبان ينشطان في شرق البلاد.

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وكانت المدينة القريبة من الحدود الباكستانية في منأى عن الاعتداءات في الآونة الأخيرة لان المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية أساسا كانت تدور في مناطق نائية من الولاية.

ومنذ منتصف آذار/مارس قتل ما لا يقل عن 16 مدنيا في عملية انتحارية أعقبها تبادل اطلاق نار ضد مؤسسة محلية قريبة من مطار جلال أباد.

وأكدت طالبان أن لا علاقة لها بالاعتداءات.

وعرض الرئيس الأفغاني أشرف غني مرارا وقفا لاطلاق النار خلال شهر رمضان لكن المعارك مستمرة في البلاد.