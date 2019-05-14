شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش قانون زيادة المعاشات غدا بزيادة قدرها 28،5 مليارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة.

وقال جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن الزيادة التي أقرتها الحكومة بشأن زيادة المعاشات غير مسبوقة ويستفيد منها 10 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، لافتا إلي أن تكلفة هذه الزيادة نحو 28,5 مليار جنيه، وستطبق اعتبارا من أول يوليو المقبل.

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وأضاف "المراغى"، أنه لأول مرة يصل الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، مما يصب فى صالح أصحاب المعاشات المتدنية، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه يتمني زيادة الحد الأدنى للمعاشات، أسوة بالحد الأدنى للأجور، ليحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

ولفت رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ستوافق علي مشروع قانون زيادة المعاشات، وأنها ستعد تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، متوقعا أن يعرض المشروع على المجلس، بالجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه غدا الثلاثاء.

وينص مشروع قانون زيادة المعاشات، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.