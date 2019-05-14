اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أن كل محاولات العدو الاسرائيلي وداعميه لن تخنق حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكل كلام عن صفقة القرن لن ينجح طالما هناك إرادة للمقاومة عند الشعب الفلسطيني.
واكد مراد خلال حفل افطار لدار الحنان للايتام في ديوان القصر في البقاع، إذا لم تعد الأمة الى مشروع جمال عبد الناصر الوحدوي ليكون للعرب قوة اقتصادية تشبه ما قامت به اوروبا ودول أميركا اللاتينية، فسنبقى مفرقين وضعفاء.
وفي الختام قدم طلاب مركز عمر المختار التربوي - قب الياس الفائزين بالمرتبة الأولى في مسابقة مايكروسوفت كأس الفوز للوزير مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: كل كلام عن صفقة القرن لن ينجح طالما هناك إرادة للمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.