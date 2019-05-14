حسن مراد: كل كلام عن صفقة القرن لن ينجح طالما هناك إرادة للمقاومة

اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن كل محاولات العدو الاسرائيلي وداعميه لن تخنق حق ​الشعب الفلسطيني​ بدولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكل كلام عن ​صفقة القرن​ لن ينجح طالما هناك إرادة للمقاومة عند الشعب الفلسطيني.

واكد مراد خلال حفل افطار لدار الحنان للايتام في ديوان القصر في ​البقاع​، إذا لم تعد الأمة الى مشروع ​جمال عبد الناصر​ الوحدوي ليكون للعرب قوة اقتصادية تشبه ما قامت به اوروبا ودول ​أميركا اللاتينية​، فسنبقى مفرقين وضعفاء.

وفي الختام قدم طلاب مركز عمر المختار التربوي - ​قب الياس​ الفائزين بالمرتبة الأولى في مسابقة ​مايكروسوفت​ كأس الفوز للوزير مراد.