مسؤول ايراني: طهران لاتسعى الى التنافس مع السعودية او باقي دول المنطقة

اعلن رئيس المجلس الاستراتيجي للاعلاقات الخارجية خرازي ان "ايران لاتسعى للتنافس مع السعودية او باقي دول المنطقة"، مشيراً إلى ان "القضية تكمن في دعم السعودية للارهاب وتصدي ايران للارهاب".
ولفت إلى أنه "في العصر الذي تعتبر فيه بعض الدول انتهاك القوانين الدولية والخروج من المعاهدات الدولية وسيلة لتحقيق رغباتها وتملي بمنتهى الغطرسة مصالحها على الاخرين وتتجاهل حتى حقوق حلفائها سوف لانشهد افول التعددية بل سيتم القضاء عليها"، مشيراً إلى أنه "للاسف في السنوات الاخيرة قد شهدنا مرارا ان القوى العظمى عندما تواجه الفشل تلجا الى مجلس الامن للحصول على قرار يعطي الضوء الاخضر لاجراءات العسكرية وتقوم عبر تشكيل تحالفات خارج اطار مجلس الامن بعمليات تدخل عسكري في مختلف المناطق لضمان مصالحها على غرار التدخل العسكري الاميركي وحلفائها في العراق وليبيا وسوريا".
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