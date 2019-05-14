الكشف عن إمكانية تعديل حكومي في المغرب

أكد رئيس ​حكومة​ ​المغرب​ ​سعد الدين العثماني​ أن "اتخاذ قرار سياسي فيما يتعلق بمسألة تعديل حكومي مرتقب، تم تأجيله بسبب مرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تنتظر أن يتماثل وزير الداخلية للشفاء وحاليًا لا يوجد أي قرار أو بداية تحاور في مسألة التعديل الحكومي".

ولم يستبعد رئيس الحكومة إمكانية إجراء تعديل حكومي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن "التعديل الحكومي ليس أمرًا محرمًا.. وفي حال ستكون الظروف ملائمة فإننا سنقدم عليه".

يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يخضع للعلاج عقب إجرائه ​عملية جراحية​ مستعجلة على القلب خارج المغرب، ونصحه الأطباء بالراحة وعدم الإجهاد، خصوصًا أن الفترة الأخيرة شهدت بصمة قوية لفتيت في كثير من الملفات الهامة، أبرزها أنه استطاع أن يقنع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالعرض الحكومي وتتويج ذلك باتفاق وصفته الحكومة بـ "التاريخي".