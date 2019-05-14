المجلس العسكري الانتقالي: مقتل ضابط خلال المواجهات في ساحة الاعتصام بالخرطوم

اعلن ​المجلس العسكري​ الانتقالي "مقتل ضابط خلال المواجهات في ساحة الاعتصام ب​الخرطوم​"، وتحدث المجلس عن جهات تحاول عرقلة مسار الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير.

وكانت وسائل اعلام سودانية تحدثت عن مقتل شخص واصابة 10 اخرين في إطلاق النار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم. واشارت الى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي ادت لإصابات متفاوته، فيما شهدت الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنيين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع".