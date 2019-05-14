أردوغان ينتقد ازداوجية معايير الغرب إزاء إعادة انتخابات إسطنبول

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ازدواجية المعايير الغربية إزاء إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى"، مشيراً إلى "اننا شهدنا إلغاء انتخابات في بلجيكا، لماذا لم يتدخل أحد بشؤونها الداخلية، فيما الجميع مهتم بإعادة الانتخابات في إسطنبول؟".
ولفت أن "حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه سُرقت أصواته رغم فوزه بالانتخابات"، مؤكداً أن "انتخابات البلدية في إسطنبول شهدت عملية فساد كبيرة، فضلًا عن حدوث أخطاء فادحة في محاضر الفرز وعد الأصوات"، مشيراً إلى "إننالن نتيح الفرصة لأولئك الذين يطرحون أجنداتهم الخاصة على حساب إضعاف حزبنا، في الوقت الذي يقدم فيه الشعب التركي أحد أهم كفاحاته في التاريخ".
وأضاف: "السياسة فن الفوز بالناس، وسنعدّ أنفسنا للفترة المقبلة عبر الفوز بأشخاص جدد، دون إقصاء أو كسر خاطر أو الغدر برفيق أو أخ لنا، حتى ولو هم كسروا بخاطرنا وقلوبنا".
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